Sassuolo Lazio, parla Grosso: «La Lazio è un avversario di alto livello, ma abbiamo risposto presente». Le sue dichiarazioni

Al termine della sfida di Serie A tra Sassuolo e Lazio, l’allenatore Fabio Grosso, ex terzino campione del mondo con l’Italia nel 2006 e oggi tecnico della formazione neroverde, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

Il match, disputato al Mapei Stadium, ha offerto spunti interessanti sia dal punto di vista tattico che tecnico. Grosso, subentrato alla guida del Sassuolo per dare nuova linfa alla squadra, ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi uomini, soffermandosi sui momenti chiave dell’incontro e sulle difficoltà incontrate contro una Lazio ben organizzata.

Il tecnico ha evidenziato l’atteggiamento propositivo del Sassuolo, sottolineando l’impegno dei suoi giocatori nel cercare di imporre il proprio gioco. Ha inoltre riconosciuto la qualità della Lazio, guidata da Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio rapido e verticale, capace di sfruttare al meglio le ripartenze e la tecnica dei suoi interpreti.

Grosso ha parlato anche di singoli episodi, come le occasioni create da Domenico Berardi, capitano e leader tecnico del Sassuolo, e la solidità difensiva mostrata da Alessio Romagnoli, centrale biancoceleste con esperienza internazionale.

PAROLE – «Per ottenere un buon risultato oggi, era necessario disputare una grande partita, e ci siamo riusciti. La Lazio è un avversario di alto livello, ma abbiamo risposto presente, quindi complimenti a tutti i ragazzi: non era una sfida semplice. Matic ci dà grande supporto, ci aiuta tantissimo, è un giocatore straordinario. Sono contento di averlo al mio fianco per far crescere i tanti giovani che compongono questa squadra. Le partite si decidono spesso per piccoli particolari: se Muric non avesse fatto quella parata, forse alla fine avremmo perso. Abbiamo delle qualità che dobbiamo avere il coraggio di esprimere in campo. Siamo stati bravi a difenderci quando serviva e a uscire fuori nel momento giusto».