Gregucci: «Stagione della Lazio positiva, ma mi aspettavo di più in Europa»

L’ex biancoceleste Gregucci ha parlato della stagione della Lazio esprimendo pareri positivi

Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio, ai microfoni di Lazio Style Radio ha detto la sua sulla stagione della squadra biancoceleste.

STAGIONE – «L’anno della Lazio è stato positivo considerando le difficoltà generate inizialmente dal cambio in panchina. Forse mi sarei aspettato qualcosa in più dall’Europa League, ma la stagione rimane positiva. Ora ci attende un’ annata di conferma e servirà un mercato importante tenendo conto che varierà la spina dorsale della squadra».

MILINKOVIC E LUIS ALBERTO – «I giocatori bravi forniscono buone prestazioni qualsiasi sia lo spartito tattico, Milinkovic e Luis Alberto hanno le qualità per farlo. Il serbo è il centrocampista migliore in assoluto per l’inserimento, mentre lo spagnolo è molto bravo nel servire in profondità i compagni».

SARRI – «Sarri la scorsa stagione aveva bisogno di consolidare i nuovi meccanismi con il tempo, quest’anno invece si partirà con uno stile di gioco già chiaro e ciò rappresenta un vantaggio».