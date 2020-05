Serie A, Gregucci: «Allineamoci alle scelte di Germania ed Inghilterra»

L’ex difensore della Lazio ha espresso la sua volontà nel ritorno in campo della Serie A ed anche della Serie C

Angelo Adamo Gregucci ha giocato per anni nella Lazio vivendo situazioni difficili, ma mai si era scontrato con un virus pandemico che interrompesse i campionati.

L’attuale allenatore dell’Alessandria si è però detto favorevole alla ripresa. Ecco le sue parole a Radio Sportiva: «Il calcio deve scegliere se andare avanti o meno. In questo mondo tutti hanno voglia di tornare in campo. Da parte nostra c’è la volontà di farlo, attenendoci ai decreti. Se comincia il calcio tedesco e inglese, anche quello italiano dovrà allinearsi, ma bisogna stare a quello che dicono i medici. Serie C?Se c’è la possibilità playoff, con le condizioni medico sanitarie, è meglio. Sono per il giudizio del campo. Non puoi accontentare tutti, la situazione è straordinaria. Deciderà chi ha la responsabilità. I costi del protocollo sono elevati e la serie C non naviga nell’oro».