Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio, ha così parlato della brutta sconfitta subita dai biancocelesti contro l’Inter

LE PAROLE – «Questa Supercoppa è di una tristezza incommensurabile, ma quando arrivi a giocarti un trofeo, te lo devi giocare al massimo. Ci sono tanti eventi che determinano una stagione e in questa, la Lazio ha avuto parecchi problemi. La Lazio ha tanti giocatori non al meglio, non in condizione e anche questo va messo nel conto finale. La Lazio ha sbagliato la prima pressione e l’Inter è riuscita a giocarci fra le linee, facendoci girare la testa. Bisogna imparare la lezione, anche in vista della gara contro il Bayern».