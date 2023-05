Gregucci: «Sarri sa cosa serve, mercato? Si dovrebbe…» Le parole dell’ex biancoceleste

Intervistato da Notizie.com, l’ex Lazio, Angelo Gregucci, ha espresso il suo parere sul prossimo futuro del club biancoceleste.

LE PAROLE- «Sarri ha chiaro il quadro davanti, tecnicamente sa cosa occorre. Se uno va in Champions, poi deve fare bene le cose. Si guardi il Napoli, tutto vorrebbero emulare un mercato così. Quello sì che è stato un miracolo sportivo. Sarri e la società dovranno sedersi e fare bene i calcoli, è una necessità per una Champions di livello. Conosco personalmente i personaggi a Formello, nessuno scarseggia in schiettezza, le cose non se le mandano a dire. Bisogna dirsi le cose in modo chiaro per allestire una squadra di livello. Contro la Cremonese, intanto, si è vista quella che è la potenzialità del popolo della Lazio»

MERCATO- «Io farei prima fermare le bocce, c’è differenza tra chiudere secondi o terzi in classifica. La Lazio ha fatto un’impresa. Non un miracolo, ma un’impresa sportiva sì. La squadra non ha fatto bene, di più! La difficoltà iniziale è capire chi resterà a Roma. Milinkovic rimane o va via? Per questo parlo di una settimana di tempo, bisogna ragionare una volta che si fermano le bocce. Il comparto scouting è già all’opera, Tare ha fatto un buon lavoro in questi anni. Penso che in ogni ruolo si abbia già la prima, la seconda, la terza e anche la quarta scelta. Poi, dopo gli incontri con Sarri, si deve capire chi è funzionale all’idea di calcio che il tecnico ha in testa. Una volta capite le sue richieste, si dà il via agli investimenti. E in ogni reparto»