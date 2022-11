Gregucci: «Sarri e Luis Alberto devono chiarirsi per il bene della Lazio»

Gregucci commenta la vittoria di ieri della Lazio contro il Monza soffermandosi anche sul malumore tra Sarri e Luis Alberto

Ai microfoni di Lazio Style Radio, ha parlato Angelo Gregucci il quale ha analizzato la vittoria della Lazio contro il Monza, soffermandosi sul malumore tra Sarri e Luis Alberto.

PROBLEMA DA RISOLVERE – : «Secondo me tra Luis Alberto e Sarri c’è qualche problemino e dovremmo risolverlo per il bene della nostra squadra. Ieri non ha giocato neanche un minuto, qualcosa è successo non nascondiamoci dietro un dito»

PARTITA DIFFICILE – : «La partita era difficile, soprattutto all’inizio. Abbiamo avuto la fortuna che il gol di Petagna fosse in fuorigioco. Il Monza era spensierato quindi ha fatto una buona prestazione e si è reso pericoloso in più di un’occasione. Poi all’intervallo Sarri mette dentro Luka Romero, che è entrato con l’argento vivo addosso. Fa una prestazione ottima.»