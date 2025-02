Gregucci: «La Lazio non deve dare punti di riferimento al Monza. Lista Uefa? Ecco cosa ne penso»

Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio, ha parlato così della prossima sfida contro il Monza e delle scelte per la lista Uefa

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Gregucci ha parlato così della sfida della Lazio contro il Monza:

PAROLE – «Noi affronteremo un avversario che gioca uomo su uomo. Bocchetti lavora sulla linea Gasperini. Dovremmo esser pronti a capire i duelli, non dare punti di riferimento e farli girare a vuoto in campo.

Tavares? Sappiamo quanto vale nelle partite chiuse. Se ci saranno poche linee di passaggio potrebbe essere l’elemento chiave. Nuno dovrà giocare molto sul proprio duello individuale per creare superiorità numerica. Rischio di schierarlo? Lo staff deve dare certezze, dare una mano a Baroni. Anche per capire quanti minuti potrebbe avere. L’assenza di Belahyane dalla lista? Siamo in testa all’Europa League, se ha scelto Baroni, io mi fido. Gerarchie? Ci sta, è una lettura logica. Quelli sono arrivati lì, con quello andiamo avanti.

Palladino alla Fiorentina? L’ho lanciato da giocatore, lui da allenatore ha capito qual è la sua dimensione e il suo contesto. È bravissimo, anche sulla scia del modello Lazio, a non fare un calcio posizionale. Ha giocatori che si sacrificano, le caratteristiche del suo gioco somigliano a quelle della Lazio».