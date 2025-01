Gregucci: «Ibrahimovic non è pronto, ma può dare una mano. Ecco come lo impiegherei»

Angelo Gregucci, ex calciatore della Lazio, ha parlato così del nuovo acquisto biancoceleste Arijon Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Angelo Gregucci ha parlato così del nuovo acquisto della Lazio Arijon Ibrahimovic:

PAROLE – «Prima di tutto dobbiamo prendere un centrocampista. Ibrahimovic ha già il cognome ingombrante. Ha talento, sotto la punta può giocare ovunque e può fare la mezzala offensiva. Secondo me non è pronto ma può dare una mano. Se durante una gara serve un centrocampista offensivo, lui ha una buona sterzata e anche il tiro. Ha meno cilindrata degli altri che abbiamo ma maggiore qualità. A 16 anni era fra i migliori al mondo, gli manca qualcosa per diventare di grandissimo livello. Questa opportunità per lui è golosa. Minutaggio? Nella partita col Como 20′ li avrebbe potuti fare. Dele-Bashiru esterno? Si può riproporre. A lui cambia poco stare a trequarti o esterno».