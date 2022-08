Gregucci: «Campionato apertissimo. Distanze azzerate tra le squadre»

Ai microfoni di 1 Station Radio nel corso del programma “1 Football Club”, Angelo Gregucci ha parlato del campionato di Serie A

Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio nel corso del programma “1 Football Club”.

CAMPIONATO – «Mancano ancora dieci giorni alla fine del mercato, io non credo che gli azzurri siano stati mai in ritardo. Alla fine della sessione possiamo tirare le somme e fare le valutazioni. Il Napoli può sfruttare il fatto che la Serie A sia aperta: è vero che l’Inter, forse, come rosa è superiore a tutte, ma non di molto, e le altre si equivalgono, pertanto possono vincere tutte. Le distanze fra Roma, Lazio, Napoli e Fiorentina si sono azzerate. Mi aspetto un campionato apertissimo per tutte».