Gregucci a Lazio Style Radio: «Parole di Marino? Decisamente inappropriate»

Le parole di Gregucci a LSR: «Parole di Marino? Decisamente inappropriate»

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex Lazio, Angelo Gregucci, ha espresso il suo parere sulla vittoria biancoceleste contro l’Udinese e sulla polemica di Marino.

LE PAROLE- «Risultato fondamentale, ma tutti coi piedi per terra. Ancora non abbiamo fatto niente. La prossima sarà difficile perché la Cremonese non ha niente da perdere. Solo con questa mentalità possiamo pensare di raggiungere gli obiettivi. Mancano ancora dei punti per la Champions. Non ci deve interessare quello che accadrà oggi alla Juventus, all’Inter… dobbiamo focalizzarci sul nostro lavoro e sul nostro destino»

MARINO- «Mi dispiace che qualche dirigente dell’Udinese parli di cose inappropriate. Ieri sera sono state fatte dichiarazioni fuori luogo che hanno dominato i commenti del post partita. Noi dobbiamo avere una testa differente, ricordiamoci che siamo S.S.Lazio, siamo ente morale, dobbiamo fare il bene. Noi siamo nobiltà.»