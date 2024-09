Greenwood Marsiglia, De Zerbi INCENSA l’ex obiettivo Lazio: «Un PATRIMONIO per la società. Sappiamo bene che…». Le parole del tecnico

Roberto De Zerbi ha promosso il calciomercato dell’Olympique Marsiglia, il club ha acquistato in estate anche Greenwood, obiettivo anche della Lazio. Di seguito le sue parole a margine di un incontro informale con i media francesi.

«Sono molto contento del mercato, sia per gli arrivi che per le partenze. Abbiamo fatto tanti cambiamenti in un’unica finestra di mercato e non era facile. La situazione oggi è molto diversa: abbiamo tanti giovani che possono rappresentare un patrimonio per la società, perché molti di loro rimarranno per molti anni all’OM. Abbiamo quindi lavorato bene, nell’interesse della società e del suo futuro».