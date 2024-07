Greenwood Lazio, NIENTE DA FARE: accordo trovato con il Marsiglia. TUTTI i dettagli

Greenwood Lazio, nulla da fare per il club biancoceleste che vede sfumare il possibile approdo nella capitale dell’ex Getafe

Brutte notizie per la Lazio per quanto riguarda il calciomercato in entrata, il club biancoceleste vede sfumare sotto al naso e ai propri occhi la possibilità di far approdare nella capitale Greenwood. A riportare la notizia è Fabrizio Romano, il quale spiega che il Manchester United ha raggiunto un accordo con il Marsiglia, sulla base di 30 milioni.

Tale incasso permetterà alla società inglese di poter concludere la trattativa per l’acquisto di Zirkzee, e il Marsiglia garantirà uno ingaggio di 5 anni all’ex Getafe