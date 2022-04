Greenwood resta in libertà vigilata. E il Manchester United...

Resta in libertà vigilata il calciatore del Manchester United Greenwood: tutti i dettagli e le ultime sulla situazione

Mason Greenwood rimarrà ancora agli arresti domiciliari. Questo avverrà fino a metà giugno, quando dovrà presentarsi di fronte al giudice per l’udienza e dovrà quindi ifendersi dalle accuse di stupro, aggressione e minacce di morte.

«È stata presentata una richiesta per estendere il provvedimento giudiziario oltre sabato 30 aprile. L’udienza non dovrebbe svolgersi fino a metà giugno. Il sospetto, quindi, rimane in libertà vigilata fino all’udienza», questa la nota ufficiale della polizia inglese.