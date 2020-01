Grecia, l’ex biancocelese Kovacevic ferito ad una gamba da dei colpi di pistola

Grecia, l’agguato all’ex Lazio è avvenuto al di fuori della sua abitazione e non conosce ancora il movente secondo Metro

Molta paura per Darko Kovacevic: l’ex calciatore di Lazio e Juventus tra il 1999 e il 2002 è stato aggredito martedì sera appena al di fuori della sua abitazione a Glyfada, nei pressi della periferia di Atene. Il serbo è attualmente un dirigente dell’Olympiacos di Atene e si potrebbe trattare dell’ennesimo episodio di violenza nel calcio greco. Un uomo a bordo di una smart sarebbe sceso dall’auto, avrebbe colpito Kovacevic al ginocchio con un’arma da fuoco e sarebbe scappato via. Secondo quanto riporta Metro, la macchina sarebbe stata ritrovata incendiata non troppo lontano da casa del serbo. Le condizioni fisiche dell’ex Lazio non sono critiche: potrebbe trattarsi di una ferita dovuta probabilmente alla caduta dopo lo sparo al ginocchio.