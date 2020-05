In Grecia il campionato si deciderà con gli spareggi per la vittoria del titolo e per le retrocessioni: via il prossimo 6 giugno

Il campionato si concluderà anche in Grecia. Dopo le decisioni del Governo locale, il prossimo 6 giugno il Paese conoscerà la squadra vincitrice del titolo.

Come riportato da CalcioNews24.com, la stagione 2019/20 sarà decisa con la formula dei playoff per la vittoria del titolo e i playout per determinare le retrocessioni in seconda divisione.