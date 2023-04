Cragno, l’agente attacca il Monza: «Qui è come in galera»

Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, ha criticato il Monza per la gestione del suo assistito: le pesanti dichiarazioni

A TMW, Graziano Battistini, agente di Alessio Cragno, portiere del Monza accostato in passato anche al calciomercato Lazio, ha dichiarato:

«Non dimentichiamoci che è andato a Monza da portiere della nazionale e con uno dei rendimenti più alti degli ultimi anni di Serie A. Quando si è palesato il loro interesse, Alessio ha aderito a un progetto, per aprire un ciclo in una società che ambisce a diventare più importante. Poi, in maniera grottesca e dopo essere stato tra i migliori in Coppa Italia con il Frosinone, non è stato scelto per la prima di campionato. Il ruolo del portiere è particolare, bravo Di Gregorio a prendere la palla al balzo ma Alessio è finito in galera senza neanche aver rubato un cioccolatino».