Graziani su Lazio-Roma: «E' stato un derby brutto e troppo tattico. L'ammonizione di Mancini? Non può condizionare...»

Graziani, l’ex attaccante analizza la stracittadina di ieri e si sofferma in modo particolare al difensore e alla sua ammonizione

Intervenuto ai microfoni di Retesport, Graziani analizza cosi il derby della capitale di ieri, ecco le sue parole a riguardo:

PAROLE – È stato un derby con troppo tatticismo: gara con poche emozioni. Entrambe le squadre non hanno giocato per vincere. Paredes? Si pesta i piedi con Cristante: ad oggi preferisco l’italiano. L’ammonizione di Mancini non può condizionare l’andamento della gara