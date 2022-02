Graziani: «Fiorentina-Lazio? Con Vlahovic non sarebbe cambiato nulla»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ciccio Graziani ha parlato a La Nazione della sconfitta della Fiorentina contro la Lazio di sabato sera

FIORENTINA-LAZIO – «Quella di sabato non è stata certo la partita di Cabral. I viola non hanno creato molto sugli esterni ed è lì invece che la squadra deve insistere perché Cabral ha dimostrato di essere bravo nel gioco aereo. Ma con gli stessi palloni giocabili e Vlahovic al posto del brasiliano non sarebbe cambiato nulla: in attacco è stato fatto troppo poco per impensierire la Lazio».