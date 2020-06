Gravina: «Cambiare atteggiamento per essere come la Premier»

Il presidente della FIGC Gravina ha espresso le sue considerazioni in merito al modello Premier League

Intervenuto ai microfoni di Extra TV Frosinone, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato del modello Premier League:

«Parlare di Premier da fascino. È un campionato dalle grandi potenzialità economico-finanziarie. C’è però un tema fondamentale, la Premier non è autonoma. Siamo sicuri che non sia un problema di approccio culturale da parte degli stessi dirigenti? Io alla Lega A ho sempre riconosciuto la leadership, sia per il ruolo fondamentale nella sostenibilità e nello sviluppo. Ma non è una sorta di investitura, si conquista sul campo. Per farlo servono dei comportamenti giusti».