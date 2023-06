Gravina zittisce la Roma: «Nessun complotto verso di loro, basta». Le parole del Presidente della FIGC

Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha toccato vari temi, tra cui le polemiche in merito agli arbitraggi relativi alla Roma e su quanto accaduto a Biraghi nella finale di Conference League . Le sue parole:

PAROLE– «Non c’è alcun problema. Basta con queste illazioni che fanno male a chi pensa per primo a questa sorta di complotto: usciamo da questi equivoci. La violenza non è mai tollerata e condanniamo l’episodio. Mi preme però elogiare il comportamento del ragazzo, che nonostante la ferita ha continuato a giocare con coraggio e lealtà: è stato il migliore in campo»