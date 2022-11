Gravina: «Vincere i Mondiali 2026? Prima qualifichiamoci...»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC durante il consiglio federale ha fatto il punto sulla riforma del campionato italiano

Gravina è intervenuto allo Sport Industry Talk, organizzato da RCS Academy e Corriere della Sera. Queste sono state le sue parole:

«Siamo a un punto di confronto continuo, l’aver accelerato il processo attraverso l’idea di convocare un’assemblea straordinaria ha determinato un’accelerazione e questa ha portato le Leghe professionistiche a proporre di non convocare l’assemblea aspettando una loro proposta: sarà un confronto aperto e costruttivo. Poi aspettiamo alcuni interventi, da parte del governo, che possano agevolare alcuni processi nel rilanciare il calcio italiano».

PAROLE – «La lettera di Abodi per Euro 2032? È una notizia straordinaria, stiamo rincorrendo questo evento da tanto tempo. L’appoggio del Governo attraverso Abodi è motivo di grande soddisfazione. Questo supporto dobbiamo trasformarlo in norme che ci portino ad essere valutabili positivamente da parte di tutto il comitato esecutivo UEFA».

MONDIALI – «Non andremo ai Mondiali per una legge fondamentale dello sport, c’è la vittoria ma c’è anche la sconfitta. Purtroppo abbiamo avuto coincidenze negative, sbagliando due calci di rigore che ci hanno penalizzato, ma sempre ai rigori abbiamo vinto il titolo europeo. A prescindere dal risultato, mancata qualificazione mondiale o vittoria europea, abbiamo l’esigenza di investire moltissimo in due asset fondamentali: strutture e settori giovanili. Se il futuro sia roseo o meno non lo so, ma abbiamo voglia di impegnarci in questa direzione. Per questo devo ringraziare la Lega di A e la Lega B, il futuro per i Mondiali 2026 non lo so ma l’impegno sarà tanto e tale che… Lo vinceremo? Pensiamo intanto ad andarci».