Gravina: «La Serie A non si è mai arresa al Covid-19»

Ad un anno di distanza dallo stop della Serie A per via del Covid-19, Gabriele Gravina, presidente della FIGC è stato intervistato da Sky Sport.

«Il calcio rappresentava in quel periodo un momento di aggregazione in più che abbiamo congelato, per diversi mesi siamo stati fermi. Ma lo siamo stati solo per l’attività sportiva, non ci siamo mai arresi nel far capire e sentire la nostra vicinanza a tutti coloro che in quel momento soffrivano.»