Gravina ADDOLORATO dalla scomparsa di Eriksson: «Ha COMMOSSO tutti e UNITO i tifosi»

Gabriele Gravina, presidente della Federazione, ha così parlato della scomparsa di Sven-Goran Eriksson: il suo messaggio

Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, ha lasciato un messaggio dopo aver appreso della scomparsa dell’ex tecnico della Lazio Sven-Goran Eriksson.

LE PAROLE – «La notizia della sua morte è un grande dolore per il calcio italiano. Apprezzato e rispettato per le sue qualità tecniche e umane, Sven-Goran è stato un grande allenatore la cui memoria rimarrà legata per sempre all’Italia. La sua testimonianza di amore per il calcio e per la vita ha commosso tutti e unisce i tifosi, senza alcuna distinzione, in un lungo ed emozionante applauso».