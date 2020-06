Quarantena soft, Gravina: «Sono felice si sia risolto, una bella notizia»

Le dichiarazioni sulla quarantena “soft” di Gravina, presidente FIGC, presente all’Olimpico per la finale di Coppa Italia fra Napoli e Juve

A ridosso della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, è intervenuto il Presidente della FIGC, Gravina, per parlare delle imminenti modifiche normative per introdurre la quarantena soft. Ecco le sue parole davanti alle telecamere di Rai Uno:

«Quarantena soft risolta? È una bellissima notizia. Ho sentito poco fa il Ministro che mi ha preannunciato un grande impegno a proposito. Non lo è solo per noi ma per tutti gli appassionati di calcio. Europei? Dovevamo incontrare la Svizzera in questo stadio, ma anche oggi è una giornata importante per il calcio italiano. Inizieremo il campionato europeo a Roma con la Turchia».