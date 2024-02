Gravina: «Noi siamo il campionato più bello del mondo, ma occorre una riforma complessiva del calcio italiano». Le parole del presidente della Figc

Ospite dell‘università di Macerata il numero uno della Figc Gabriele Gravina ha parlato del momento che vive il calcio italiano definendo il campionato di Serie A il più bello del mondo. Queste le sue parole ai microfoni dell’Ansa.

PAROLE– «Noi siamo il campionato più bello del mondo, non abbiamo perso l’appeal rispetto a quello, che da più parti, si cerca di diffondere come messaggio non sempre attuale. Il calcio affascina, cresce, è uno dei riferimenti più importanti di impatto del Pil del nostro Paese. È indispensabile non sotto il profilo della superficialità legata alla semplice riforma dei campionati, ma occorre una riforma complessiva del calcio italiano. Dobbiamo riscrivere delle nuove regole dello stare insieme. Dobbiamo essere espositivi per la riforma di tutto il calcio italiano a cominciare dall’aspetto economico-finanziario ».