Gravina: «Mercato bloccato per chi non rispetta l’indice di liquidità». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina ha parlato in conferenza stampa delle riforme approvate dal Consiglio Federale della Figc per il calcio italiano.

PAROLE – «Le nuove licenze sono passate all’unanimità e prevedono il blocco di mercato per chi non rispetta l’indice di liquidità e per chi aderisce alla ristrutturazione del debito e agli strumenti riconosciuti dal Codice per la Crisi di Impresa. Da settembre abbiamo lavorato con tavoli tecnici per la predisposizione delle nuove licenze nazionali. Cominciano ad andare nell’ottica di un’attività legata al rispetto tra valore della produzione e costo del lavoro. Ci deve essere un rispetto di quella esigenza non più procrastinabile di messa sotto controllo dei costi».