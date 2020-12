Gravina: «Mancini ha fatto un lavoro straordinario. L’Europeo…»

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato di Roberto Mancini e della Nazionale azzurra. Le sue parole

A Il Messaggero, il presidente della FIGC Gabriele Gravina, ha parlato della Nazionale azzurra e del CT Roberto Mancini.

«Italia favorita per l’Europeo? Le prestazioni e i risultati degli ultimi mesi hanno consentito agli Azzurri di meritarsi sul campo questo appellativo, insieme ad altre Nazionali molto forti. Quello che più conta è essere riusciti a tornare in quel ristretto novero di grandi squadre. Sperare non costa nulla. Il lavoro di Roberto è straordinario e tutti i tifosi della Nazionale gliene sono grati, io per primo. Ma se gli Azzurri si esprimono al meglio è anche merito di chi non finisce sui giornali, di un Club Italia rinnovato e di uno staff federale che è al servizio del nuovo ‘Rinascimento Azzurro’ con grande professionalità e altrettanta disponibilità».