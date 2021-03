Gravina lancia la proposta: «Utilizziamo il calcio per vaccinare l’Italia»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha lanciato una proposta per provare ad accelerare la campagna vaccinale in Italia

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una intervista al Corriere dello Sport ha lanciato la proposta al Governo mettendo a disposizione il calcio per la campagna vaccinale in Italia.

VACCINI – «Vacciniamo noi l’Italia. Il calcio mette a disposizione i suoi hub sportivi per accelerare l’immunizzazione del nostro Paese. Tutti i club hanno un’organizzazione sanitaria. Noi offriamo questa rete per somministrare il siero alla popolazione. Al fianco della Protezione Civile, vogliamo dare il nostro contributo».

PROTOCOLLO – «Il protocollo funziona: i campionati non corrono alcun rischio. Il passaporto vaccinale può essere la chiave per riaprire gli impianti».