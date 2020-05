Gravina: «Nel Decreto Rilancio importanti provvedimenti per il calcio»

Il numero uno della FIGC ha commentato i contenuti del Decreto Rilancio pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha commentato, attraverso il comunicato post Consiglio Federale, i contenuti del Decreto Rilancio pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, parlando del lavoro svolto per far sì che i campionati professionistici possano ripartire. Ecco le sue parole:

«Un risultato molto positivo che segna un momento significativo per l’intero sistema, abbiamo lavorato in silenzio per l’approvazione di provvedimenti di cui si sentiva un grande bisogno».