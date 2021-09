Gravina: «Nessun annullamento di condanna per Lotito, è squalificato»

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha risposto a Claudio Lotito, allontanato in mattinata dal Consiglio Federale

Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’allontanamento in mattinata di Claudio Lotito dalla sede del Consiglio Federale.

Le sue parole: «Il Collegio di Garanzia non ha annullato nessuna pena, per noi Lotito è squalificato. Lui ha letto una sua dichiarazione secondo la quale non è più squalificato, io ho ribadito che lo era ancora e che doveva allontanarsi dalla sala. Poteva continuare a seguire ma avrei dovuto mandare gli atti alla procura. Mi sono attenuto a una frase del Collegio di Garanzia che non parla di annullamento della pena. Dovesse essere riformata se ne riparlerà, ma non è il momento»