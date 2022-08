Gravina: «Durante i Mondiali ci sarà un progetto per la Nazionale»

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato della Nazionale italiana in vista del periodo di pausa per i Mondiali in Qatar

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ai microfoni di Radio Anch’io lo Sport ha parlato della Nazionale italiana in vista del periodo di pausa per i Mondiali in Qatar che non vedrà protagonisti gli Azzurri.

LE PAROLE – «In vista dei Mondiali la Nazionale ha un solo progetto, quello di rivedersi, e per questo ringrazio la Lega di A per avere messo a disposizione i calciatori per quei dieci giorni prima. Mancini avrà a disposizione la Nazionale e tanti giovani. Poi sono previste due amichevoli. Una a Tirano contro l’Albania e poi un mini ritiro in Arabia Saudita. Mancini ha le idee chiare e bisogna dare stabilità al progetto. Un mix giusto tra zoccolo duro e giovani ben strutturati».

