Gravina difende Tommasi: «Minacce ignobili e volgari offese»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, esprime la sua solidarietà a Damiano Tommasi dopo gli insulti rivolti all’ex Roma

Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha proposto lo stop del campionato per l’emergenza Coronavirus. Sono piovuti insulti sui social: Gravina, presidente FIGC, ha affidato ad una nota Ansa la sua solidarietà a Tommasi.

TOMMASI – «Al di là delle posizioni di parte, per le quali auspico ci sia un confronto risolutivo nelle sedi istituzionali come il Consiglio Federale di martedì, esprimo la mia solidarietà personale e quella dell’intera Federcalcio per le ignobili minacce e per le volgari offese che sta ricevendo sui social il Presidente dell’AIC Damiano Tommasi».