Gravina: «Ci sono soggetti che pensano di gestire il mondo del calcio a proprio piacimento. Mi riferisco a Lotito». Le parole del presidente della Figc

Grabriele Gravina, durante la sua intervista rilasciata a ‘Il Foglio a San Siro’, ha parlato della figura di Claudio Lotito, aprendo le porte a delle ‘indagini’ volte a comprendere come , a detta sua, alcuni personaggi possano entrare a far parte del consiglio federale, del consiglio di Lega, oppure a essere sia proprietario di una società, sia anche senatori. Gravina ha poi insistito invitandolo a prestare attenzione prima di parlare di una presunta litigiosità tra Federazione e Lega, soprattutto dal momento che avrebbe degli ottimi rapporti con molti presidenti di club, ma tra i quali – questo ormai è chiaro – non c’è sicuramente quello della Lazio. Proprio in tal senso, Gravina ha poi voluto aggiungere, andando direttamente al dunque.

PAROLE– «Ci sono poi soggetti che pensano di gestire il mondo del calcio a proprio piacimento. Mi riferisco a Lotito e al lotitismo ».