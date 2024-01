Gravina: «Se avvenisse questo sarebbe un successo per il calcio italiano»

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, sulle possibili riforme del calcio italiano: ecco che cosa ha detto

Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina ha parlato ai margini dell’assemblea della Lega Serie A. Ecco che cosa ha dichiarato.

LE PAROLE – «Una tappa di avvicinamento, un bellissimo confronto con scambio di riflessioni interessanti e importanti. Vedo una A particolarmente attenta e vogliosa di centrare nel miglior modo possibile un percorso di evoluzione e sviluppo del calcio italiano e questo mi fa stare tranquillo. Riconoscendo alla Lega A la leadership economico-finanziaria ed in termini di progettualità, il parere della Lega è fondamentale. Ora ci saranno altri incontri, l’auspicio è quello di arrivare ad un documento strategico condiviso per permettere di lanciare un messaggio innovativo sul piano delle riforme. Il messaggio più bello però è quello di far vedere un senso di responsabilità che ci consenta di evitare la sconfitta del dover celebrare un’assemblea straordinaria. Se tutto questo dovesse avvenire sarebbe un grande successo per il calcio italiano».