Grave tragedia in Indonesia: muore un calciatore durante una partita colpito da un fulmine - Lazio News 24

Grave tragedia in Indonesia, durante una partita amichevole un calciatore è stato colpito da un fulmine che è stato per lui letale

Una partita iniziata come amichevole può terminare in tragedia? Purtroppo in Indonesia si, ed è successo durante la gara allo stadio Siliwangi a Bandung tra la squadra di casa e il Subang con un calciatore di 30 anni colpito da un fulmine che gli è stato letale, nonostante sia stato portato in ospedale. Queste le parole dei compagni

PAROLE – Non si è più alzato, è stato subito soccorso ed è arrivato in ambulanza. Le sue scarpe erano bruciate, la sua divisa in brandelli. La pelle sciolta, sul petto c’erano lesioni dovute alla scarica elettrica fatale