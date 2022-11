Grave lutto per Pioli: scomparso il cognato dell’ex Lazio

Grave lutto per Stefano Pioli: il tecnico del Milan ed ex Lazio ha perso il cognato nella giornata di ieri

Lutto per Stefano Pioli, allenatore del Milan ed ex Lazio, nella giornata di ieri ha ricevuto la notizia della scomparsa del cognato e anche per quello non si è presentato davanti ai microfoni per le interviste post partita.

A darne il triste annuncio è lo stesso club rossonero: «Il Milan stringe in un abbraccio commosso tutta la famiglia del nostro Mister in un abbraccio forte e intenso per la perdita del caro cognato Luca».