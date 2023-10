Grassadonia esulta: «Faccio i complimenti alle mie ragazze, hanno dimostrato personalità»

Grassadonia, il tecnico della Lazio Women rilascia a caldo alcune parole alla luce della vittoria contro Arezzo

PAROLE – Un inizio molto difficile. Potevamo passare in vantaggio, abbiamo avuto due occasioni importanti. Poi abbiamo avuto due infortuni che succedono, però la squadra ha avuto veramente grande carattere perché non era facile rimetterla in piedi e addirittura vincere. Complimenti alle ragazze. Il merito è della società che mi ha messo a disposizione un gran gruppo, delle buone calciatrici. Abbiamo davanti un gran lavoro da fare e analizzeremo questa vittoria che è importante, ma sicuramente si poteva fare meglio. La squadra ha dimostrato carattere