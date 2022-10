Gran Galà del Calcio: Immobile e Milinkovic-Savic nella top 11 della scorsa stagione

Sergej Milinkovic-Savic e Ciro Immobile sono stati inseriti nella top 11 della Serie A 2021-2022

A Rho Fiera-Milano è andato in scena il Gran Galà del Calcio organizzato dall’AIC. Tra i tanti premi assegnati anche quello della miglior formazione della passata stagione, dove figurano sia Sergej Milinkovic-Savic che Ciro Immobile.

Entrambi non erano presenti all’evento: il Sergente per motivi personali, mentre il capitano laziale per via dell’infortunio che l’ha colpito durante Lazio-Udinese. Questa la top 11 completa:



(4-3-3) – Maigan; Di Lorenzo, Tomori, Bremer, Theo Hernandez; Barella, Brozovic, Milinkovic-Savic; Leao, Immobile, Vlahovic.