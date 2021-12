Gran Galà del Calcio, premio dedicato a Daniel Guerini

Al Gran Galà del Calcio c’è un premio dedicato a Daniel Guerini: ecco tutti i dettagli su questa bellissima iniziativa

Al Gran Galà del Calcio c’è un premio dedicato a Daniel Guerini. Ed ecco chew in una serata speciale come quella odierna è stato scelto di inserirne un qualcosa per ricordarlo

Il calciatore della Lazio Primavera è tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso marzo. Rimasto nella memoria di tifosi, addetti ai lavori e compagni di squadra, “Guero” continua ad essere ricordato dal mondo del calcio.