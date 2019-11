Gran Galà del Calcio, ci sarà anche la Lazio nella serata in programma il 2 dicembre a Milano

Il 2 dicembre a Milano presso il Megawatt Court di Milano, si terrà il “Gran Galà Del Calcio AIC”. Tanti i partecipanti tra cui c’è anche un po’ di Lazio.

La società biancoceleste infatti è stata inserita insieme ad Atalanta e Juventus come vincitore per quanto riguarda la categoria società. Per la categoria gol più belli invece in lizza la rete realizzata da Immobile contro il Napoli.