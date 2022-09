Gran Galà AIC, Luis Alberto tra i candidati: come votare lo spagnolo

Gran Galà AIC, Luis Alberto tra i candidati per il “Gol dell’Anno”: ecco come votare la rete dello spagnolo

Anche quest’anno torna in scena il Gran Galà di AIC. Il 17 ottobre, l’Associazione Italiana Calciatori consegnerà i giocatori che più si sono distinti nella passata stagione e, tra i candidati, figura anche Luis Alberto.

Lo spagnolo è in lizza per il riconoscimento “Gol dell’Anno”, candidandosi con la rete siglata alla Sampdoria lo scorso 7 maggio.

Il sondaggio è aperto ai tifosi che potranno segnalare la loro preferenza fino alle 23.59 del 12 ottobre, tramite il sito ufficiale del Gran Galà AIC.