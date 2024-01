Governi celebra Sandra Milo: «Lei era una grande tifosa della Lazio e quando la vidi...»

Governi, l’autore televisivo ricorda l’attrice scomparsa nelle scorse ore soffermandosi in particolare sulla sua passione per la Lazio

Ai microfoni di Radiosei, l’autore televisivo Giancarlo Governi ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sandra Milo deceduta nelle scorse ore raccontando della sua passione per la Lazio

PAROLE – Sandra Milo è stata una donna straordinaria che ha combattuto contro le cose brutte che le sono accadute nella vita contrapponendo il lavoro e pensando sempre che il lavoro risolvesse tutto. La voce che la caratterizzava l’ha sempre relegata all’idea di oca giuliva, cosa che non era affatto. In questo la avvicino a Marilyn Monroe che professionalmente ha avuto lo stesso destino

Ha fatto molti film importanti e ha lavorato con Fellini che con 8 e mezzo l’ha fatta diventare una star internazionale. E’ stata paladina dei diritti civili, cosa che nessuno ricorda e per vicende personali diede la stura alle tante battaglie che oggi ci danno le attuali regole civili come quelle sull’aborto, il divorzio e altre. L’ultima volta che l’ho vista è stata a una serata laziale, lei era seduta accanto a me e parlammo di Lazio e cinema. Le sue grandi passioni