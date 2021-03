Le parole di Luca Gotti a Tiki Taka, in merito alla multa ricevuta a causa di una cena tra amici. Il motivo è il match tra Juventus e Lazio

Intervenuto nel corso del programma Mediaset Tiki Taka, il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha raccontato i dettagli che lo hanno portato a ricevere una multa mentre si trovava a cena da amici.

Le sue parole a Piero Chiambretti, conduttore del programma: «Il match contro il Sassuolo era finito alle 18 e alle 21 sono uscito dallo stadio. Mi hanno scritto degli amici invitandomi a cena per festeggiare. Non c’era solo il match contro i friulani come contributo positivo, ma anche il fatto di aver subito un piccolo intervento in ospedale in settimana. Mi hanno scritto che avremmo visto Juventus-Lazio, non sapevo chi fossero e quanti fossero. Dopodichè sono entrato mio malgrado in un meccanismo di dispetti tra vicini che va avanti da tempo. Hanno chiamato i carabinieri e ho pagato la multa un minuto dopo la notifica».