Gosens Fiorentina, è lui l’arma in più di Palladino? I suoi numeri con la Lazio preoccupano

Gosens Fiorentina, massima attenzione all’esterno tedesco: contro la Lazio la sua partecipazione in zona gol è impressionate: i numeri

In Lazio Fiorentina i biancocelesti dovranno fare particolare attenzione a Robin Gosens: come riportato dal Corriere dello Sport l’esterno tedesco contro la Lazio ha numeri importanti in zona gol.

GOSENS – «Robin Gosens ha preso parte a 5 gol contro la Lazio in Serie A (3 reti e 2 assist): contro nessuna squadra ha partecipato a più marcature nel torneo (cinque anche contro il Sassuolo)».