Goretzka sul Bayern: «Ci sta andando tutto storto, sembra un film horror senza fine»

Goretzka, il calciatore dei bavaresi fa il punto della situazione sul Bayern alla luce anche della sconfitta con il Bochum

Ai microfoni di Dazn.De ha parlato Goretzka, il quale fa il punto della situazione riguardo il Bayern che non riesce a risollevarsi, visto che dopo la sconfitta con la Lazio hanno perso con il Bochum.

PAROLE – Sembra un film horror che non ha intenzione di fermarsi. Ci sta andando tutto contro in questo momento. Possiamo anche dire che abbiamo reagito durante la partita, ma ora ci sentiamo stupidi per esserci limitati a giocare solo mezz’ora. Alla fine abbiamo provato a dare tutto con un uomo in meno, quindi non possiamo essere biasimati. Alla fine stiamo pagando gli errori individuali che commettiamo, sono troppi. In questo momento penso che dobbiamo mettere tutto in discussione