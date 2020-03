Calciomercato, Escalante: «Lazio interessata a me? È incredibile!»

Gonzalo Escalante – centrocampista dell’Eibar – ha parlato del forte interesse della Lazio e del suo futuro

Anche il mondo del calcio è stato paralizzato dall’Emergenza Coronavirus: una vita insolita e un drastico cambio di abitudini hanno travolto anche i giocatori. A Olè, l’obiettivo della Lazio – Gonzalo Escalante – ha raccontato come sta vivendo questo momento e parlato dell’interesse dei biancocelesti: «È tutto strano e complicato quello che sta succedendo. La settimana scorsa stavo giocando in campionato e poi d’improvviso ci hanno detto di tornare a casa e di non uscire in nessun modo. La società ci ha dato alcuni consigli sull’alimentazione da seguire e sugli esercizi da fare per mantenerci in forma. Siamo rinchiusi e nessuno sa per quanto tempo. Non c’è nessuno qui per strada. Tutto ciò che sta accadendo è molto brutto».

ISOLAMENTO – «Provo ad alzarmi il più presto possibile, fare colazione e a gioco alla PlayStation. Mi alleno, guardo Netflix, beviamo con mia moglie, mettiamo insieme dei puzzle, così passa il tempo. Davvero non sappiamo più cosa fare».

EIBAR – «Prima della pandemia, c’era una situazione complicata per noi. Non eravamo nella zona retrocessione, ma venivamo da una serie negativa e stava diventando complicato. Ma la verità è che ora non sappiamo cosa accadrà. Se ci saranno le retrocessioni, se la Liga verrà riavviata, non si sa nulla. In questi 5 anni in Spagna penso di essere cresciuto molto. Non è facile giocare in questo campionato. Quando non ero qui guardavo le partite della Spagna dall’Argentina. Sono molto contento di tutto ciò che ho realizzato finora».

LAZIO – «A breve scadrà il mio contratto e sto analizzando le alternative. So che la Lazio che è un’opzione, ma ho ancora un contratto con l’Eibar. L’interesse dei biancocelesti? È una bella sensazione. Che un grande club come la Lazio si accorga di me è incredibile».

FUTURO – «Ora vorrei continuare in Europa, è tempo di fare il salto, ritengo che sia adesso. Al Boca mi piacerebbe molto tornare. Spero che a un certo punto accada ciò».