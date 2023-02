Gonzalez, sogno Lazio: ha firmato in bianco a un’ora dal gong. Retroscena sul colpo last minute dal Paraguay

Diego Luis González Alcaraz, di poter venire alla Lazio, l’ha saputo in extremis come tutti i tifosi biancocelesti. Impegnato con il Paraguay Under 20 nel Sudamericano di categoria che si sta disputando in Colombia, era in corso la riunione tecnica della sfida con il Venezuela, poi pareggiata 1-1 (per lui un assist). Non ne sapeva nulla, alle 19 – un’ora prima del gong – gli hanno presentato l’opportunità di venire in Italia sotto forma di contratto.

È uscito dalla sala dove si trovava coi compagni e ha firmato a scatola chiusa, senza leggere cifre e modalità. Che sono queste: prestito con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro, pagabile in due rate, che diventerebbe obbligatorio solo al verificarsi di condizioni sportive concordate. Coi bonus si può arrivare a un massimo di 2,5 milioni totali.

È un nome proposto direttamente a Lotito a dicembre (dall’agente Alessandro Monfrecola), è rimasto in standby fino alla decisione definitiva presa martedì. Inizierà aggregandosi alla Primavera di Sanderra, alla ricerca della promozione nel girone di ritorno. Giocherà da fuoriquota fino a giugno. A Sarri, poi, il compito di valutarlo da vicino quando si allenerà con la prima squadra. Le ambizioni di Gonzalez puntano a quello, a conquistare la fiducia del tecnico e dell’ambiente. Lo scrive il Corriere dello Sport.