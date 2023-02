Gonzalez-Lazio, Primavera o Prima Squadra? Ecco il piano del club. Il giovanissimo talento paraguaiano potrebbe arrivare già alla corte di Sarri

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giovane talento preso dalla Lazio, Diego Gonzalez, potrebbe essere chiamato nella Prima squadra capitolina senza dover passare dalla Primavera.

Il talento paraguaiano è stato prelevato in prestito gratuito con diritto di riscatto dal Celaya, club con cui ha messo a segno 4 reti e 14 presenze. L’affare per far arrivare il giocatore alla Lazio è stato condotto dal duo Lotito-Fabiani, ma il profilo del giocatore sembrerebbe alto e non è escluso il salto in Prima Squadra.