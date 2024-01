Gonzalez a Dazn: «Abbiamo fatto un primo tempo molto buono. Ecco su cosa dobbiamo lavorare ancora». Le parole post gara

Gonzalez a Dazn post Lazio-Lecce.

«Abbiamo fatto in primo tempo molto buono, dove abbiamo creato 3-4 occasioni di gol chiare e non abbiamo concesso nulla. Un giocatore giovane come me deve provare a giocare al massimo che può in Serie A, in B o dove si è. Adesso sto trovando continuità e penso che questo mi aiuti a continuare. Dobbiamo lavorare sul concretizzare sulle poche occasioni che creiamo in un campionato difficile come questo. Juve? Sfida che si prepara come tutte, con la voglia di vincere».