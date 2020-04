Serie A, Gomez sul campionato in estate: «Sarà dura»

Il capitano dell’Atalanta si è espresso sulla possibilità di riprendere a giocare la Serie A durante i mesi più caldi dell’anno

L’Atalanta è in piena corsa per un posto in Champions League e per questo ha tutto l’interesse a continuare a giocare anche in estate.

Il capitano Gomez, in diretta su Facebook, ha espresso il suo parere: «Quando riprenderemo a lavorare sul campo, dopo più di due mesi senza nemmeno una partitella, sarà dura. Se si torna a giocare, sarà difficile anche allenarsi in estate, con 30 gradi, perché non ci siamo abituati. Non si sa nemmeno cosa mangiare a cena, anche se un calciatore sa che deve regolarsi. Essendo sempre chiusi viene la tentazione di aprire il frigo ogni dieci minuti».